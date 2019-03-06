В Хмельницкой области служебные собаки помогли раскрыть убийство
Служебные овчарки Бет и Бона привели правоохранителей прямо в дом преступника
На днях в селе Мякоты Изяславского района Хмельницкой области обнаружили тело 55-летнего мужчины с тремя ножевыми ранениями в районе шеи. На помощь полиции пришли служебные овчарки Бет и Бона, которые привели следователей прямо в дом односельчанина потерпевшего. Сначала мужчина отрицал свою причастность к убийству, но при осмотре его квартиры полицейские нашли окровавленные вещи.
Под давлением доказательств мужчина сознался в содеянном. Как выяснилось, после совместного распития спиртного между ним и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес ему несколько ударов ножом и скрылся с места преступления, не оказав никакой помощи.
Кроме того, жители села они подтвердили, что видели мужчин вместе. Злоумышленник задержан. Ему уже объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сегодня мужчине будут избирать меру пресечения.
Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали женщину по подозрению в убийстве сожителя. Раскрыть тяжкое преступление, произошедшее в Дарницком районе, полицейским помогла служебная собака.
Напомним, ранее в Одесской области в пункте пропуска "Староказачье" на въезде в Украину служебная собака нашла у гражданки Молдовы наркотики.
А на Закарпатье нелегала из Сирии возле границы задержала служебная собака.
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