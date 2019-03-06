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В Запорожской области мужчина до смерти забил собутыльника

Сегодня, 15:45

Погибшим оказался житель Энергодара, жестоко избтый знакомым

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region
Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region.
В Запорожской области мужчина до смерти забил собутыльника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/fb2/ca5/5c4fb2ca57c71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/fb2/ca5/5c4fb2ca57c71.jpg Запорожье Погибшим оказался житель Энергодара, жестоко избтый знакомым

В Каменско-Днепровском районе Запорожской области нашли труп мужчины с пробитой головой. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, тело было обнаружено около 4:30 утра 6 марта, в селе Новоднепровка.

В ходе проверки на теле были зафиксированы травмы головы. Копы сумели установить личность пострадавшего – им оказался 45-летний житель Энергодара. Также установлено, что пострадавший накануне выпивал со знакомым. Затем между ними возникла ссора и злоумышленник избил потерпевшего. От полученных травм тот скончался на месте преступления.

Злоумышленника задержали. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" сообщали, что 2 марта в пригороде Одессы задержан злоумышленник, застреливший пенсионерку и ее внука . Как рассказал глава областного управления Нацполиции Дмитрий Головин, злоумышленник "двумя выстрелами в голову отобрал не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал жизнь ее и жизнь ее внука".

Ранее сообщалось, что в Подольском районе Одесской области новорожденную девочку живьем закопала собственная 24-летняя мать.

Кроме того, в Одессе на протяжении 1 марта произошло два дерзких разбойных нападения – вечером неизвестные в центре города напали на профессора университета, а ночью проникли в дом 90-летнего мужчины и пытали его, выясняя, где тот прячет деньги.

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Тег убийство, запорожская область, энергодар

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Источник:

Сегодня

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