В оккупированном Крыму силовики провели обыски у пяти подростков

Юношей подозревают в том, что они "надругались" над российским флагом

В оккупированном Крыму российские силовики провели обыски у пяти подростков. Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"Обыски идут у Коки Мустафы, Абдувелиева Эскендера, Сейтхалилова Ридвана, Асанова Сейтумера. Все проживают в с. Курское. Также идет пятый обыск в с. Холодовка Судакского района у Алиева Азиз-Мухаммеда", – говорится в сообщении.

Отмечено, что подростков подозревают в том, что в мае 2018 года они сняли российский флаг с сельсовета в селе Курское и выбросили.

"По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК ("Надругательство над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом Российской Федерации")", – отметили правозащитники.

Кроме того, российские силовики заявили, что якобы нашли при обысках у одного из несовершеннолетних гильзы и старую пустую кобуру от пистолета.

"В доме Асанова начался обыск в его отсутствие. На начало следственных мероприятий по данному адресу никого из жильцов не было, он пустует, а сами хозяева на данный период времени проживают в другом домовладении. На место проведения обыска семья приехала уже после начала следственных мероприятий", – отмечает сообщество.

После обысков двух подростков увезли в российское управление Белогорского РОВД.

Недавно Федеральная служба безопасности России задержала в оккупированном Крыму гражданина Украины, который якобы уклонялся от отбытия наказания за преступление.

Ранее мы сообщали о том, что ФСБ России обвинила Меджлис крымскотатарского народа в создании "экстремистской группировки" под руководством СБУ, целью которой оккупанты называли "запугивание пророссийских жителей Крыма".