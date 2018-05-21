ФСБ в Крыму задержала запорожца за угрозу убийством

Сегодня, 23:16

Оккупанты обвинили жителя Запорожья в уклонении от отбытия наказания

Фото: zn.ua
Фото: zn.ua

Федеральная служба безопасности России задержала в оккупированном Крыму гражданина Украины, который якобы уклонялся от отбытия наказания за преступление. Об этом говорится в заявлении ФСБ РФ.

По данным российской спецслужбы, 21 мая в Джанкое силовики задержали жителя Запорожья 1971 года рождения, относительно которого оккупантами было открыто уголовное производство по статье "угроза убийством".

Украинца приговорили к наказанию в виде исправительных работ, однако запорожец решил уклониться от ответственности и в итоге был задержан и заключен под стражу. Информацию о задержании жителя Запорожья украинские дипломаты пока не комментировали.

Ранее мы сообщали о том, что ФСБ России обвинила Меджлис крымскотатарского народа в создании "экстремистской группировки" под руководством СБУ, целью которой оккупанты называли "запугивание пророссийских жителей Крыма"

Напомним, в октябре прошлого года Европарламент принял жесткую резолюцию по репрессиям России в Крыму. Европейский парламент посчитал необходимым применить санкции ко всем причастным к нарушению прав человека в аннексированном Крыму.

В декабре 2017 года ООН обратилась к России по Крыму с требованием прекратить пытки и похищения. В докладе содержится ряд рекомендаций для российских властей относительно нарушений прав человека на полуострове.
Крым, Запорожье, задержание, ФСБ, украинец

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"Сегодня"

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