ФСБ в Крыму задержала запорожца за угрозу убийством

Федеральная служба безопасности России задержала в оккупированном Крыму гражданина Украины, который якобы уклонялся от отбытия наказания за преступление. Об этом говорится в заявлении ФСБ РФ.

По данным российской спецслужбы, 21 мая в Джанкое силовики задержали жителя Запорожья 1971 года рождения, относительно которого оккупантами было открыто уголовное производство по статье "угроза убийством".

Украинца приговорили к наказанию в виде исправительных работ, однако запорожец решил уклониться от ответственности и в итоге был задержан и заключен под стражу. Информацию о задержании жителя Запорожья украинские дипломаты пока не комментировали.

Ранее мы сообщали о том, что ФСБ России обвинила Меджлис крымскотатарского народа в создании "экстремистской группировки" под руководством СБУ, целью которой оккупанты называли "запугивание пророссийских жителей Крыма".

Напомним, в октябре прошлого года Европарламент принял жесткую резолюцию по репрессиям России в Крыму. Европейский парламент посчитал необходимым применить санкции ко всем причастным к нарушению прав человека в аннексированном Крыму.

В декабре 2017 года ООН обратилась к России по Крыму с требованием прекратить пытки и похищения. В докладе содержится ряд рекомендаций для российских властей относительно нарушений прав человека на полуострове.