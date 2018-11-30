В оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар

В результате возгорания было уничтожено 368 кв. м мебельного склада в Керчи

Сотрудники спасательных служб оккупированного Крыма погасили масштабный пожар, который произошел 30 ноября на мебельном складе в Керчи.

ЧП случилось в центре города рядом с магазинами, медицинским и стоматологическим центром, а также складами стройматериалов.

В подконтрольном оккупантам "управлении МЧС Крыма и Симферополя" утверждают, что огнем было уничтожено 368 кв. м помещения.

Для борьбы с возгоранием привлекли 57 человек и 14 единиц техники.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал - к моменту прибытия спасателей все люди из загоревшегося склада были эвакуированы.

Полиция частично оцепила район пожара и пытается выяснить причины возгорания.

Напомним, этим летом в урочище "Уч–Кош" вблизи Ялты произошло масштабное возгорание лесной подстилки. В результате выгорело почти 3 тыс. кв.м заповедника.

Кроме того, сообщалось об аварии с турбиной Siemens в Крыму, которая привела к возгоранию и разрушению крыши одного из производственных помещений Балаклавской ТЭС,