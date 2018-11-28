В центре Кропивницкого произошел масштабный пожар

Сегодня, 19:13

Пожар вспыхнул в двух исторических зданиях на площади в 1000 квадратных метров


В центре Кропивницкого вспыхнул масштабный пожар – огонь повредил два исторических здания, памятника архитектуры начала двадцатого века и едва не перекинулся на областное управление юстиции.

Возгорание произошло около полуночи и охватило почти тысячу квадратных метров. На протяжении семи часов с огнем боролись более полусотни спасателей. Обошлось без пострадавших. Причины возгорания выясняются.

"В 3:46 пожар был локализован и в 6:30 полностью ликвидирован. Причины пожара и размер ущерба сейчас устанавливают специалисты", – заявила Оксана Мачак, спикер управления ГСЧС в Кировоградской области.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Днепре разгорелся пожар в одном из кафе в Индустриальном районе города. Огонь охватил 310 "квадратов" площади.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали более 1500 человек. Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту. 
пожар, ГСЧС, Кропивницкий
Источник:

"Сегодня"

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