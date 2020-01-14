В поезде Москва – Симферополь пьяная россиянка выбросила младенца в туалет

Скриншот

В поезде, следовавшем из Москвы в Симферополь, пьяная полуголая россиянка выкинула десятимесячную дочь в туалет. Малышку спасли старшая дочь и сожитель женщины.

Инцидент произошел в ночь на 10 января. Женщина в одном топе и без трусов вышла из купе и потащила за собой малыша. За другую руку его удерживала старшая сестра. Мать швырнула ребенка в туалет. Девочка сразу же подобрала малыша и отдала его сожителю матери.

Девочка пострадала. Как рассказали в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЮФО, младенца поместили в местную больницу, ее старшую сестру – в социально-реабилитационный центр.

Россиянку сняли с поезда в Крым. Горе-мать оказалась уроженкой Воронежа. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с женщиной и ее сожителем профилактическую беседу, а в отношении матери составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, вскоре после объявления о завершении незаконного строительства моста через Керченский пролив Россия пустила по нему первый пассажирский поезд в нарушение международно признанной государственной границы Украины.

Это вызвало осуждение не только Украины, но и со стороны Европейского Союза, США и других представителей международного сообщества. Европейцы называют это еще одним шагом к принудительной интеграции Крыма с РФ. Также глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил действия россиян и высказался в поддержку Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram