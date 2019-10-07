В России "исчезли" осужденные украинские политзаключенные

Родным Владимира Дудки и Алексея Бессарабова ничего неизвестно об их судьбе

Фото Крым.Реалии

Адвокаты и родственники узников Кремля Владимира Дудки и Алексея Бессарабова ничего не знают об их местонахождении.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа", ссылаясь на адвоката фигурантов так называемого "дела украинских диверсантов" Сергея Легостова.

"Больше месяца не знаю, что с папой. Не знаю как его здоровье, не знаю где он. Есть ли у него лекарства, есть ли еда. Последнее, что он сказал на встрече с адвокатом, что его мучают постоянные боли в желудке и внизу живота, и давление", – написал в Facebook сын Дудки Илья Каверников.

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Напомним, что в апреля 2019 года так называемый "Севастопольский городской суд" объявил Дудку и Бессарабова виновными в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия (ст. 222 ч. 3, ст. 222.1 ч. 3, ст. 30 ч. 1 ст. 281 ч. 2 П.А УК РФ) и приговорил их к 14 годам лишения свободы и штрафам.

Позже стало известно, что за время заключения у Владимира Дудки резко ухудшилось здоровье. Несмотря на это, 25 сентября было решено этапировать его и Бессарабова из СИЗО в аннексированном Симферополе в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Они не вошли в список украинцев, которых Кремль в прошлом месяце обменял на россиян, которые отбывали наказание на территории Украины, однако могут войти в следующий список. Подробнее об обмене в видеосюжете "Сегодня":

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