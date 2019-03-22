В Симферополе автоледи раздавила кота уличного музыканта: соцсети негодуют

Зоозащитники хотят поставить памятник животному

На месте происшествия. Фото из соцсетей.

В Симферополе автоледи раздавила кота уличного музыканта: соцсети негодуют //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4d4/883/5c94d4883636e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4d4/883/5c94d4883636e.jpg 2019-03-22T14:32:00+02:00 Крым Зоозащитники хотят поставить памятник животному

Зоозащитники Симферополя подготовили обращение к администрации города с предложением увековечить память кота, который погиб под колесами машины в пешеходной зоне в центре крымской столицы.

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила зоозащитница, член экспертного совета при "министерстве экологии и природных ресурсов" Мария Поддубная.

Инцидент произошел вечером в минувший вторник и вызвал бурю возмущений в соцсетях, которая не утихает по сей день.

Как пишут пользователи, женщина-водитель, двигаясь на своем автомобиле по пешеходной зоне улицы Карла Маркса, наехала на спящего кота по кличке Шурик уличного музыканта, в результате чего животное погибло.

Остановить машину удалось случайным свидетелям случившегося. Хозяин животного в возмущении нанес удар по автомобилю. И теперь может понести за это ответственность.

В пресс-службе "МВД Республики Крым" сообщили, что проводят проверку по данному факту. Неравнодушная общественность тем временем осуждает водителя в соцсетях.

"У нас есть обращение к администрации Симферополя установить на этом месте скульптуру кошки как олицетворение тех животных, которые пострадали от рук человека", — сказала Поддубная.

Она также сообщила, что общественники готовы оказать юридическую помощь хозяину животного, которое погибло под колесами машины.

"Его разыскивают многие люди, которые хотят помочь не только финансово, но и юридически — помочь написать ему иск. ... Многие симферопольцы готовы перевести деньги на помощь, на адвоката. Люди возмущены тем, что правоохранители вместо того, чтобы предпринять меры против нее (женщины, которая была за рулем — ред.), предприняли меры против музыканта, который в состоянии аффекта ударил по двери ее машины", — рассказала зоозащитница.

Как сообщалось, в сети появилось фото кота с пугающей внешностью.

Также мы рассказывали о том, что в Луцке хозяйка нашла своего кота после пяти лет разлуки.





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