Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

В Симферополе автоледи раздавила кота уличного музыканта: соцсети негодуют

Сегодня, 14:32

Зоозащитники хотят поставить памятник животному

На месте происшествия. Фото из соцсетей
На месте происшествия. Фото из соцсетей.
В Симферополе автоледи раздавила кота уличного музыканта: соцсети негодуют //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4d4/883/5c94d4883636e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4d4/883/5c94d4883636e.jpg Крым Зоозащитники хотят поставить памятник животному

Зоозащитники Симферополя подготовили обращение к администрации города с предложением увековечить память кота, который погиб под колесами машины в пешеходной зоне в центре крымской столицы.

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила зоозащитница, член экспертного совета при "министерстве экологии и природных ресурсов" Мария Поддубная.

Инцидент произошел вечером в минувший вторник и вызвал бурю возмущений в соцсетях, которая не утихает по сей день.

Как пишут пользователи, женщина-водитель, двигаясь на своем автомобиле по пешеходной зоне улицы Карла Маркса, наехала на спящего кота по кличке Шурик уличного музыканта, в результате чего животное погибло.

Остановить машину удалось случайным свидетелям случившегося. Хозяин животного в возмущении нанес удар по автомобилю. И теперь может понести за это ответственность.

В пресс-службе "МВД Республики Крым" сообщили, что проводят проверку по данному факту. Неравнодушная общественность тем временем осуждает водителя в соцсетях.

"У нас есть обращение к администрации Симферополя установить на этом месте скульптуру кошки как олицетворение тех животных, которые пострадали от рук человека", — сказала Поддубная.

Она также сообщила, что общественники готовы оказать юридическую помощь хозяину животного, которое погибло под колесами машины.

"Его разыскивают многие люди, которые хотят помочь не только финансово, но и юридически — помочь написать ему иск. ... Многие симферопольцы готовы перевести деньги на помощь, на адвоката. Люди возмущены тем, что правоохранители вместо того, чтобы предпринять меры против нее (женщины, которая была за рулем — ред.), предприняли меры против музыканта, который в состоянии аффекта ударил по двери ее машины", — рассказала зоозащитница.

Как сообщалось, в сети появилось фото кота с пугающей внешностью.

Также мы рассказывали о том, что в Луцке хозяйка нашла своего кота после пяти лет разлуки.


 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Крым, Симферополь, скандал, кот

Вы сейчас просматриваете новость " В Симферополе автоледи раздавила кота уличного музыканта: соцсети негодуют". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинка по ошибке отдала 700 долларов за обычную кошку: видео

20 марта, 11:15

Женщина рассказывает, что ее обманули

В Харькове в такси "работает" кот

19 марта, 16:57

Пассажиры специально вызывают кошачье такси, чтобы Чай помурчал на коленях

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

В Москве похоронили певицу Юлию Началову: фото

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Умер актер из фильма «Девчата»

Евгений Петросян принял неожиданное решение

Командир ВСУ сделал резкое заявление об Андрее Билецком

В Украине хотят изменить правила перевозки валюты через границу

Видеообзор отборочного матча Euro-2020 Бельгия — Россия

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Шовковский рассказал о своем возможном уходе из Динамо
Загрузка...

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Сегодня, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Юлия Началова рассказала о причинах развода с Евгением Алдониным

Сказочные Шахерезады: как выглядят жены арабских шейхов