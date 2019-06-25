Вода из-под земли бьет фонтаном: Ялту затопило после мощного ливня, фото и видео непогоды

Транспорт буквально "плавает" по городу







В Ялте в оккупированном Крыму, где ранее произошло массовое отравление, прошел сильный ливень. В результате некоторые улицы города затопило. Фото и видео последствий непогоды публикуют пользователи в соцсетях.

Так, согласно данным очевидцев, затопленными оказались улицы Боткинская, Киевская (район школы №9), Ломоносова (возле городской бани), а также подземный переход на площади Советской.

24 Чер 2019 р. о 7:30 PDT INSTAGRAM (@automotosupport)

Напомним, ранее мы сообщали, что по Крыму ударил мощный смерч. в Ялте мощный ливень затопил улицы, превратив город в крымскую Венецию. Некоторые подземные переходы были полностью затоплены. "Поскольку "руководители" города никоим образом не заботились о состоянии ливневой канализации, то результаты не заставили себя ждать", – пишет пользователь Twitter Flying Yaltaman.

Также, в сети опубликовано фото с Керченского моста во время грозы. Автору удалось поймать редкое природное явление – по обе стороны от дороги вспыхнули сразу две молнии.

Кроме того, в аннексированном Крыму оккупационная власть уничтожает самое глубокое озеро полуострова Донузлав. Сообщалось, что одна из севастопольских компаний начала там добывать песок. "На воде бензино-мазутная пленка, дохнет рыба, техника шумит постоянно", – написала пользователь RoksolanaToday & Крым.

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