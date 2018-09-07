По Крыму ударил мощный смерч: появились кадры урагана и затопленных улиц

Сегодня, 09:51

Улицы городов превратились в реки, а подземные переходы затапливало под завязку

Ураган в Феодосии. Фото: instagram.com/feodoz
Ураган в Феодосии. Фото: instagram.com/feodoz

Прибережные города оккупированного Крыма – Ялта и особенно Феодосия – подверглись мощному удару стихии

В соцсетях даже шутят по этому поводу: "Погодка в Крыму нынче отличная. Легкий сентябрьский ветерок колышет арматуру, мимо пролетают птицы, мелкие домашние животные и дети до 8 лет".

Однако судя по фото и видео местным жителям не до шуток. Так, например, в Ялте мощный ливень затопил улицы, превратив город в крымскую Венецию. Некоторые подземные переходы были полностью затоплены.


Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

"Сегодня в Ялте был большой ливень. Поскольку "руководители" города никоим образом не заботились о состоянии ливневой канализации, то результаты не заставили себя ждать", – пишет пользователь Twitter Flying Yaltaman.


Фото: instagram.com/feodoz

Фото: instagram.com/feodoz

Фото: instagram.com/feodoz

Фото: instagram.com/feodoz

Фото: instagram.com/feodoz

Фото: instagram.com/feodoz

Фото: instagram.com/feodoz

Фото: instagram.com/feodoz

Также появились эпические видеокадры и смерча, и потопа.

А вот по Феодосии прошелся мощный смерч. Людям удалось запечатлеть молнии и вихрь прямо над морем. В комментариях люди пишут: "Ребята это все реально было вчера. Красота пугающая. Это реально было страшно. А какой был звук…".

"Не далеко от Евпатории тоже такая стихия была. Очень страшно было! Видимо, по всему Крыму такое пронеслось", – пишут в сети.

Напомним, в середине августа очевидцы выложили в сеть видео, как в Харькове бушевал песчаный смерч. По словам метеорологов, явление, запечатленное на кадрах видео, называется пыльным вихрем. Это атмосферное явление возникает вследствие вихревого движения воздуха, которое происходит у поверхности земли днем в малооблачную, обычно жаркую погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.

А в июле над одесским курортом пронесся смерч. Редкое стихийное явление наблюдали над морем в Килийском районе.
Крым, улицы, стихия, ливень, смерч

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Источник:

"Сегодня"

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