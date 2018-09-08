Возле Крыма потерпел бедствие буксир "Шквал": команда отправилась в дрейф на плоту

Сегодня, 12:25

На судне пребывал экипаж в составе семи человек

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Малый буксир "Швал" в субботу, 8 сентября, попал под ливень в районе двух километров от берега в Керчи, в результате чего капитан судна попросил помощи о снятии экипажа с судна. Об этом сообщили в так называемом ГУ МЧС по республике Крым.

"В 06:55 08.09.2018 года в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о том, что в районе с. Героевка ГО Керчь в 2-х км от берега малый буксир "Шквал" заливает дождём. Капитан судна просит помощи о снятии экипажа с судна в количестве семи человек", – говорится в сообщении.

В проведении поисково-спасательной операции были задействованы буксиры "Анапа" и "Меркурий". Также провели оповещение судов, находящихся на якорной стоянке в Керченском проливе.

Позже стало известно, что экипажу удалось покинуть судно на спасательном плоту в полном составе и начать дрейфовать в сторону мыса Такиль полуострова Крым.

По состоянию на 11 утра экипаж малого буксира "Шквал" подняли на борт другого судна и теперь решают, как их доставить на берег.

"В 11.17 08.09.2018 года сухогруз "Сарыч" поднял на борт экипаж малого буксира "Шквал" в количестве семи человек. Решается вопрос доставки экипажа на берег", – сообщили в т.н. ГУ МЧС по республике Крым.

Ранее сайт "Сегодня" писал о ситуации в Азовском море. Россия не пропускает суда через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя.

Также сообщалось, что береговая охрана РФ задержала в Азовском море украинское судно, владельцем которого является одесская компания. Это уже 99 задержание (непосредственно в море, не считая проверок перед и в Керченском проливе) с 17 мая 2018 года. 

А не так давно министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о потерях Украины в Азовском море из-за проблем с грузопотоком.
мчс, капитан, Керчь, судно, буксир

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