"Все несчастья – из Москвы": Рефат Чубаров рассказал об аннексии Крыма

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что во всех несчастьях в оккупированном Крыму виновата Россия. Об этом он рассказал изданию "Крым. Реалии".

"Мы всегда знаем, что все несчастья в Крым и трагедии над нашим народом приходят с Севера – из Москвы. Мы – крымские татары, как народ, в то время остались один на один с Россией, с российскими войсками, со всем разветвленным репрессивным аппаратом России", – заявил он.

Чубаров отметил, что крымские татары в 2014 году опирались на международное право и в те дни были в тесном взаимодействии с очень многими дипломатическими представителями.

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"Мы были уверены, что это не будет длиться долго. Сегодняшние события, через шесть лет. Они свидетельствуют, что даже те люди, которые тогда с искренней радостью, с триколором в руках, выбегали на площади и приветствовали входящие в Крым российские войска, они сегодня в шоке и растерянности от тех негативных последствий шестилетней российской оккупации Крыма", – отметил он.

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Также глава Меджлиса добавил, что в 2014 году никто не думал, что Россия вторгнется своими войсками на полуостров. Но в то, что она открытым способом будет вмешиваться в украинские дела – "не было сомнений".

Ранее мы писали, что жители полуострова настолько запуганы, что боятся общаться между собой. К ним в любой момент может наведаться ФСБ даже из-за мелочи.

Напомним, Крым Россия аннексировала в марте 2014 года. Оккупанты провели на полуострове "референдум", который не признали ни Украиной, ни мировое сообщество.

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