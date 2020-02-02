"Тишина, как на кладбище": Джемилев рассказал, что Россия сделала с Крымом

Крымчан ФСБ может вызвать на разговор даже за «неудобный лайк» в соцсети

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Уже давно известно, что Россия превратила оккупированный Крым в зону пыток и запугиваний. Люди настолько запуганы, что боятся общаться между собой, поскольку к ним в любой момент может наведаться ФСБ из-за любой мелочи.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал "Апострофу" о ситуации на полуострове.

По его словам, ФСБ может вызвать на разговор даже за "лайк" или комментарий к публикации в интернете, которая не понравилась спецслужбам.

"Сейчас моя супруга там (в Крыму – ред.). Тишина, как на кладбище. Те, кто мог говорить и высказывать свою точку зрения, или были похищены и убиты, или сидят в тюрьмах. Тех, кто молчит – не трогают. Коллаборанты по домам попрятались, на людях не показываются. Люди боятся друг с другом говорить на темы кроме бытовых – молчат про Украину, оккупацию. Да что говорить, если российские спецслужбы следят за интернетом. Если кто-то лайк поставил под статью, которая не нравится русским, уже вызывают на разговоры с ФСБ", – сказал Джемилев.

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Кроме того, он отметил еще один любопытный момент – даже сам Путин каждый раз специально игнорирует тему Крыма. Например, ничего не говорил о полуострове в недавнем послании к Федеральному собранию. А на встрече "Нормандской четверки" в Париже на реплики Зеленского о Крыма копался в бумажках и делал вид, что не слышал, о чем речь.

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Как сообщали новости "Сегодня", постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич напомнил о вероломной тактике России в Крыму. По его словам, Международный уголовный суд еще не сталкивался с тем, что творили россияне во время захвата полуострова.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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