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120 смертей и сотни зараженных за сутки: коронавирус "атакует" Львовскую область

24 июня, 09:48

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Число инфицированных в регионе уже превысило 4,4 тысячи

В Украине продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией – за последние сутки COVID-19 диагностировали у 940 украинцев. 203 из этих инфицированных оказались жителями Львовской области.

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Как рассказала во время брифинга заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, с начала эпидемии в регионе опасную инфекцию подхватили 4423 человека. 120 заболевших скончались, а 700 пациентов удалось спасти.

По словам чиновницы, вчера местные лабораторные центры провели 861 ПЦР-тест. Кроме того, известно, что сейчас в областной инфекционной больнице находятся 186 пациентов. Из них в реанимации спасают шестерых. К аппарату ИВЛ подключены два человека.

Ранее мы сообщали, что недавно из-за ухудшения эпидемиологической ситуации во Львовскую область отправился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Также напомним, что из-за стремительного роста числа зараженных коронавирусной инфекцией Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля.

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Львов эпидемия Украина инфекция Львовская область коронавирус

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