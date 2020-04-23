Коронавирус на Буковине: где спасают самых "тяжелых" пациентов

47 буковинцев с COVID-19 или подозрением на него находятся в тяжелом состоянии

В медицинских учреждениях Черновицкой области по состоянию на 23 апреля находятся 450 человек. Из них у 177 пациентов подтверждена коронавирусная инфекция, остальные – с подозрением.

"За последние сутки в больницы госпитализировали 55 человек. Больше всего больных в Областной клинической больнице, Черновицкой городской больнице №1, Глубокской и Сторожинецкой ЦРБ", – сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

На данный момент, по информации ОГА, 47 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них в реанимации – 33, на аппаратах искусственной вентиляции легких – шесть.

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"В реанимации областной детской больницы лежит пятилетняя девочка с подтвержденным COVID-19. Состояние ее стабильно тяжелое, ребенок подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У родителей никаких симптоме инфекционного заболевания нет", – отметили в пресс-службе.

Еще троих пациентов с подозрением на коронавирус лечат в реанимации Новоселицкой ЦРБ. Они – на кислородной поддержке.

В Хотинской центральной районной больницы лежит один пациент с подозрением на COVID-19 в тяжелом состоянии, также на кислородной поддержке.

Девять больных находятся в реанимации Черновицкой городской больницы №1, двое из них – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Все больные имеют тяжелые формы пневмонии, коронавирус подтвержден у семи из них, у двух – подозрение.

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В реанимации Глубокской центральной районной больницы находятся пятеро пациентов, они на кислородной поддержке. Во всех больных подозрение на COVID-19.

Восьми больным в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Сторожинецкой центральной районной больнице. Один больной – на аппарате ИВЛ, другие – на кислородной поддержке. Коронавирус обнаружили у двух пациентов, еще в шести – подозрение.

В реанимации областной клинической больницы есть семь пациентов, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У четырех больных диагноз "коронавирус" подтвердили, еще трое – с подозрением.

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Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в больницах Черновцов уже заканчиваются места для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал мэр города Алексей Каспрук. По его словам, в первой больнице можно разместить до 80 зараженных, но сегодня там уже лечатся 67 человек. Хуже ситуация в больнице №4, ведь она готова принять только 40 пациентов.

Тем временем в Украину из Китая прибыл рекордный груз с медицинскими предметами для борьбы с коронавирусом. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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