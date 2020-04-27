47 смертей и десятки новых случаев: что "творит" коронавирус на Прикарпатье (карта)

В Ивано-Франсковской области растет число зараженных коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе подтвердили у 761 человека. За последние сутки в регионе обнаружили 30 новых случаев, сообщили в местной областной госадминистрации.
С начала эпидемии в регионе на коронавирус проверили 2119 человек. 1358 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 66 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга, а вот 47 людей спасти не удалось – они скончались.
Итак, инфицированные были обнаружены:
- Ивано-Франковск – 199
- Калушский район – 108
- Надворнянский район – 102
- Тысменицкий район – 59
- Рожнятивский район – 39
- Галицкий район – 38
- Тлумацкий район – 36
- Долинский район – 28
- Косовский район – 23
- Коломийский район – 25
- Богородчанский район – 27
- Снятинский район – 16
- Яремче – 20
- Городенковский район – 17
- Бурштин – 8
- Рогатинский район – 8
- Верховинский район – 4
- Болехов – 4
Напомним, на данный момент в Украине лабораторно подтвердили 9009 случаев COVID-19. Из них 220 оказались летальными, а 864 пациентов удалось вылечить.
Также мы сообщали, что в Украине карантин продлили до 11 мая.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк