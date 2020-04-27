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47 смертей и десятки новых случаев: что "творит" коронавирус на Прикарпатье (карта)

27 апреля, 12:58

Тина Наринецкая

66 зараженных в регионе удалось вылечить

В Ивано-Франсковской области растет число зараженных коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе подтвердили у 761 человека. За последние сутки в регионе обнаружили 30 новых случаев, сообщили в местной областной госадминистрации.

С начала эпидемии в регионе на коронавирус проверили 2119 человек. 1358 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 66 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга, а вот 47 людей спасти не удалось – они скончались.

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Итак, инфицированные были обнаружены:

  • Ивано-Франковск – 199
  • Калушский район – 108
  • Надворнянский район – 102
  • Тысменицкий район – 59
  • Рожнятивский район – 39
  • Галицкий район – 38
  • Тлумацкий район – 36
  • Долинский район – 28
  • Косовский район – 23
  • Коломийский район – 25
  • Богородчанский район – 27
  • Снятинский район – 16
  • Яремче – 20
  • Городенковский район – 17
  • Бурштин – 8
  • Рогатинский район – 8
  • Верховинский район – 4
  • Болехов – 4

Напомним, на данный момент в Украине лабораторно подтвердили 9009 случаев COVID-19. Из них 220 оказались летальными, а 864 пациентов удалось вылечить.

Скорость распространения коронавируса по областям Украины

Также мы сообщали, что в Украине карантин продлили до 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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