"А в душе я танцую" – житель Прикарпатья, прикованный к инвалидной коляске, покорил Говерлу

Сегодня, 06:34

Об этом Роман Гансицкий мечтал всю свою жизнь

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Житель Прикапатья  - 27-летний Романа Генсицкий,  который с детства прикован к инвалидной коляске, – покорил Говерлу. Об этом он мечтал с самого детства, и  в минувшие выходные эта мечта сбылась благодаря   волонтерам.  После поднятия на самую высокую. вершину Карпат  ребята также спустились к озеру Несамовите.

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Напомним, недавно  13-летний Николай Козак из города Червоноград Львовской области  впервые покорил одну из карпатских вершин. Подросток с церебральным параличом на специальной тележке "жульетка" поднялся на гору Середня, что относиться к горному массиву Горганы.

Также мы писали о жителе Львова, который первым покорил Эверест и даже установил там флаг родного города. Однако спуск был очень тяжелым, поскольку испортилась погода, а  одному из его товарищей стало плохо.  

Также сообщалось, что  69-летний альпинист без обеих ног покорил Эверест.  Он  смог подняться на самую высокую гору мира с пятой попытки. Впервые взять высоту попробовал, когда ему было 25. Тогда из-за обморожения он потерял обе ноги.
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"Сегодня"

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