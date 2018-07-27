"А в душе я танцую" – житель Прикарпатья, прикованный к инвалидной коляске, покорил Говерлу

Об этом Роман Гансицкий мечтал всю свою жизнь

Житель Прикапатья - 27-летний Романа Генсицкий, который с детства прикован к инвалидной коляске, – покорил Говерлу. Об этом он мечтал с самого детства, и в минувшие выходные эта мечта сбылась благодаря волонтерам. После поднятия на самую высокую. вершину Карпат ребята также спустились к озеру Несамовите.

Напомним, недавно 13-летний Николай Козак из города Червоноград Львовской области впервые покорил одну из карпатских вершин. Подросток с церебральным параличом на специальной тележке "жульетка" поднялся на гору Середня, что относиться к горному массиву Горганы.

Также мы писали о жителе Львова, который первым покорил Эверест и даже установил там флаг родного города. Однако спуск был очень тяжелым, поскольку испортилась погода, а одному из его товарищей стало плохо.

Также сообщалось, что 69-летний альпинист без обеих ног покорил Эверест. Он смог подняться на самую высокую гору мира с пятой попытки. Впервые взять высоту попробовал, когда ему было 25. Тогда из-за обморожения он потерял обе ноги.