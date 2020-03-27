"Апрель будет критическим": глава Черновицкой ОГА сделал громкое заявление (видео)

Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявил, что из-за распространения коронавирусной инфекции апрель станет "критическим" месяцем. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

"Вы помните, что сначала рассказывали о инкубационный период 14 дней, затем мы получали сведения из-за границы о том, что инкубационный период этой инфекции может быть до 30 дней. Поэтому с момента, когда прекратился такой массовый поток возвращения наших людей из-за границы, мы должны высчитывать последующие недели и понимать, что апрель будет для нас еще критическим месяцем. Поэтому не нужно сбивать градус нашей бдительности. Нужно строго соблюдать все карантинные ограничения", – сказал чиновник.

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Он отметил, что ближайшие недели будут большим вызовом.

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"Как бы трудно вам не было оставаться дома, попробуйте побороть эту трудность и остаться еще", – сказал Осачук.

Напомним, в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 218 человек. Мы уже публиковали карту инфицированных коронавирусом по регионам.

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