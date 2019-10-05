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Авария Ан-12: что известно о состоянии пострадавших

5 октября, 16:41

Пациенты находятся под постоянным наблюдением

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Состояние двух пострадавших в результате аварийного приземления транспортного самолета АН-12 вблизи Львова стабильное, третий находится в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, ссылаясь на слова начальника городского управления здравоохранения Владимира Зуба.

"По состоянию на 10.00 сегодня состояние двух пострадавших средней тяжести, стабильное, с положительной динамикой. Они вчера под вечер были переведены в травматологическое отделение. Состояние третьего пострадавшего остается тяжелым. Он перенес операцию, находится в сознании, но в реанимационном отделении. Пациенты находятся под постоянным наблюдением. Им оказывается вся необходимая помощь", – рассказал Зуб.

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Напомним, накануне под Львовом произошло крушение грузового самолета АН-12, вследствие чего погибли пять человек. Как рассказал корреспонденту "Сегодня" один из местных жителей, крушение самолета произошло рано утром, когда все Сокильники спали.

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Напомним, в результате крушения погибли оба пилота и трое мужчин, сидевших ближе всего к кабине летчиков, – самолет упал на землю носовой частью, и тела двух человек спасателям пришлось "собирать" по частям. Кроме того, спасатели не исключили, что число жертв или пострадавших в результате катастрофы может возрасти, поскольку самолет довольно большой, а место крушения обследовано еще не полностью.

Новости "Сегодня" следят за состоянием выживших и за развитием событий вокруг крушения самолета. Все детали ЧП читайте в материале "Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение Ан-12 под Львовом

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Источник: Сегодня

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