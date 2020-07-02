Больных все больше, а власти говорят о стабилизации ситуации: что "творит" COVID-19 во Львовской области

Эпидемия коронавирусной инфекции снова ускорила темпы распространения в Украине. Антилидером по числу новых заражений остается Львовская область. Только за последние сутки COVID-19 диагностировали у 152 жителей этого региона.

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Как рассказала во время брифинга заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, с начала эпидемии в области подтвердили 5730 случаев инфицирования. Для 146 зараженных болезнь закончилась летально. 863 пациентов удалось вылечить.

Ситуацию с коронавирусом во Львовской области прокомментировал мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, в самом Львове она улучшилась и стабилизировалась.

"Ситуация во Львове и области разная. Если говорить о Львове, то два дня мы обнаруживали по 32 положительных ПЦР-результаты, сегодня имеем 31. Но в целом по области в 151 человека подтвердился COVID-19, правда вчера было сделано более 1160 тестов, поэтому это не критично. В инфекционной больнице у нас 166 больных, а это на 30 человек меньше, чем 2 дня назад. По области есть волнение, по городу немного стабильнее ситуация. Но подчеркну, что мы не сможем побороть COVID-19 в городе, если он есть в области, есть в Украине есть в Европе", – заявил он.

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Садовый добавил, что жизнь во Львове начинает восстанавливаться.

"По моему мнению, уже все начинают понимать, что только собственная безопасность и собственные ограничения, которые мы внедряем в отношении себя и своих близких, дают результат. Ни один указ или решение власти нас не обезопасит от COVID-19. Мы сами должны себя беречь", – подытожил он.

Напомним, недавно из-за вспышки коронавируса во Львовскую область отправился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также мы сообщали, что во Львове от коронавируса умерла директор областного лабораторного центра Минздрава Галина Михальчук. Женщина многие годы своей жизни посвятила медицине.

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