В Запорожье в многоэтажке взорвался газ: есть погибший и травмированные (фото, видео)

Спасатели продолжают проверять, нет ли под завалами людей

Бытовой газ взорвался рано утром/Фото: коллаж: "Сегодня"

В центре Запорожья произошел взрыв в 4-этажном жилом доме. Погиб один человек, трое травмированы.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Подробности

По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Из-за инцидента рухнуло перекрытие между первым и вторым этажами здания. Сейчас спасатели разбирают завалы, проверяют, нет ли других пострадавших.

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Что говорят в ГСЧС?

По информации спасателей, ЧП произошло 28 января в 04:04. С третьего разрушенного подъезда проведена эвакуация 15 жителей. Взрывом разрушены опорные элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждено 7 квартир.

Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения.

Взрыв газа произошел ранним утром/Фото: "Сегодня"

Пока известно об одном погибшем/Фото: "Сегодня"

Спасатели проверяют, нет ли под завалами людей/Фото: "Сегодня"

Основные причины взрыва газа в Украине:

самовольная установка газовых приборов с нарушением норм и правил;

самопроизвольное вмешательство в систему воздухообмена, в частности установка герметичных пластиковых окон и дверей без дополнительной вентиляции;

установка газовых водонагревателей в помещениях, не отвечающих требованиям монтажа и эксплуатации, в частности в ванных комнатах;

применение вентиляционных гофрированных патрубков толщиной 1 мм в местах подсоединения газового оборудования к дымоходу.

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