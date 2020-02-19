Бунт в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая: зе-депутат сделал громкое заявление

Андрей Богданец утверждает, что эвакуированных в "Медоборы" не повезут

/ Фото: Facebook

В Тернопольской области продолжаются протесты местных жителей, которые не хотят, чтобы в санаторий "Медоборы" (рассматривается как один из возможных вариантов) привозили эвакуированных из Китая украинцев.

Ситуацию прокомментировал народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец. По информации нардепа, украинцев из Китая на карантин не будут размещать в санатории "Медоборы".

"Друзья, по моей информации, в санаторий "Медоборы" эвакуированных граждан Украины и иностранцев из китайского Уханя – не повезут", – сообщил Богданец.

Реклама

Нардеп также призвал руководителей городов и областей "прекратить распространять недостоверную информацию и сеять панику и страх среди людей".

Как сообщал сайт "Сегодня", в селах Конопковка и Микулинцы Тернопольской области местные жители вышли на протесты против возможного размещения в санатории "Медоборы" эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая украинцев.

Как заявил ранее директор санатория "Медоборы" Василий Мартынюк,украинцев, эвакуированных из очага коронавируса в Китае, могут разместить в Тернопольской области. По его словам, учреждение находится в списке возможных мест приема. Однако, по словам Мартынюка, без согласия местных жителей и сотрудников он не даст согласия на приезд эвакуированных.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама