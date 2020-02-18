Поставили блокпосты: в Тернопольской области отказались принимать украинцев из Китая

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В Тернопольской области местные жители выступили категорически против эвакуации в этот регион украинцев из Китая. На некоторых дорогах люди установили блокпосты, чтобы перекрыть дорогу в случае, если решение разместить эвакуированных в санатории "Медоборы" все-таки будет принято.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал сотрудник учреждения, пожелавший остаться неназванным.

Так, на вопрос о том, будут ли в санатории размещать людей, доставленных из Китая, медработник ответил: "Говорят, что будут, наверное. Но с этим никто не согласен, все бастуют".

"Сейчас в Микулинцах (в ближайшем к санаторию селе. – Ред.), в центре, и люди из громад, все окружающие села, и наши сотрудники протестуют", – заявил наш собеседник.

В то же время, отдыхающие, которые уже находятся в санатории, узнав из интернета о возможном прибытии украинцев из Китая, "уже хотят уехать домой".

"Никто не хочет, у нас ничего для этого не готово и не приготовлено. У нас не инфекционное отделение, у нас санаторий обычный. У нас нет этих скафандров, все делалось за нашими спинами, нас никто не предупреждал, нас перед фактом ставят", – отметил сотрудник.

Кроме того, медработник добавил, что людей пугает возможное распространение неизвестной инфекции и непредсказуемые последствия.

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"Люди не согласны. Это же такая инфекция, если она будет тут, где гарантия, что тот человек не плюнет в канализацию, та канализация не потечет в речку, и, там утка, другой ее зарежет, и уже полсела, и так далее будет. Может, не медики этого не понимают. Там же разные пути передачи – и воздушно капельный, и фекально-оральный, и бытовой, и так далее. Как так можно делать?" – заявил наш собеседник.

Медработник подчеркнул, что весь коллектив санатория выступает против размещения эвакуированных из Китая украинцев.

"Сейчас весь коллектив против, и мы стоим на площади, и ждем, что мы должны делать – ехать ли к областному совету, там должно идти какое-то совещание, идти на собрание в "Медоборы", подписывать документ, что мы не хотим этого. Специальные боксы не готовы, ничего нет. Разве что, это где-то скрывается", – заявил он.

Между тем, в настоящее время в "Медоборах" находится около 50 отдыхающих, при этом санаторий может принять до 350 человек.

Как известно, самолет за украинскими гражданами вылетит во вторник, 18 февраля, в Украине его возвращения ожидают 20 февраля.

Тем временем эвакуация украинцев из Китая посеяла панику в поселке Шкло в Львовской области. Как рассказали новостям "Сегодня" жители поселка, накануне в местный санаторий наведалась комиссия из Киева. Чтобы проверить, можно ли там организовать карантин для пассажиров борта из провинции Хубэй, где свирепствует коронавирус. Официального подтверждения, что повезут людей именно в Шкло, пока нет.

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