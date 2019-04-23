Бурбак: "Народный фронт" всегда будет стоять на защите интересов местного самоуправления

Руководитель фракции "Народный фронт" обратился к Председателю Верховной Рады Андрей Парубию с призывом поставить на голосование постановление о перевыборах Черновицкого горсовета

Фото: nfront.org.ua.

Черновицкий окружной административный суд признал незаконным решение Черновицкого горсовета о досрочной отставке городского головы Алексея Каспрука. Избранный народом мэр восстановлен в должности. Однако ситуация с незаконным отстранением мэра от должности может повториться, поэтому необходимы перевыборы горсовета. Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.

"В городском совете Черновцов остается то же большинство – это 29 депутатов, которые в июле 2018 противоправно устранили мэра. Уверен, что во время новой сессии горсовета они попытаются снова устранить Алексея Каспрука.

Обращаюсь к коллегам, которые все это время потакали наступлению на местное самоуправление. Вы уже раскрутили маховик ненависти со стороны Черновцов. Даже если они найдут себя в свежих политических проектах, люди все равно это будут помнить. Вы уже себя показали", – подчеркнул Максим Бурбак.

Он отметил, что за 9 месяцев без мэра город превратили в руины.

"За 9 месяцев хозяйствования в Черновцах секретаря городского совета город превратился в руины. Разрытые дороги, образовались фиктивные управительские фирмы, "дерибан" земли, бардак, коррупция и стагнация. Более 300 млн грн неэффективного использования средств местного бюджета и сплошное разочарование Черновцов. Неужели так можно ненавидеть свой родной город?", – возмутился Максим Бурбак.

Руководитель фракции "Народный фронт" сообщил, что будет обращаться в правоохранительные органы и Государственной аудиторской службы с требованием провести проверку деятельности Черновицкой городской власти за период с июля 2018 года по сегодня.

"Все это наступление на местное самоуправление можно было уже давно остановить. В Верховной Раде почти 2 года зарегистрирован проект постановления о перевыборах Черновицкого городского совета авторства моего и Николая Федорука. Сколько раз я обращался с этой трибуны, рассказывал о проблемах Черновцов и аферы, которые запустили в Черновцах. Нельзя пассивно наблюдать как уничтожают народное волеизъявление, как попираются законы, как город Черновцы грабят и топят", – подчеркнул парламентарий.

"Народный фронт" всегда стоял и будет стоять на защите интересов местного самоуправления. Подчеркиваю: досрочные выборы – это абсолютно законный, предусмотренный Конституцией защитный механизм. Наша реформа местного самоуправления дала общинам небывалые ресурсы и полномочия. Теперь парламент должен требовать от местных депутатов законопослушности и ответственности. Покажем жителям городов и сел, что Верховная Рада способна защитить их интересы", – отметил Максим Бурбак.

Руководитель фракции "Народный фронт" обратился к Председателю Верховной Рады Андрей Парубию с призывом поставить на голосование постановление о перевыборах Черновицкого городского совета.

"Обращаюсь к Председателю парламента как можно быстрее поставить на голосование постановление, после того как мы примем Закон о государственном языке. Призываю коллег, которые действительно исповедуют демократические ценности, поддержать его положительным голосованием", – обратился он к народным депутатам, добавив, что голосование ожидают и еще более 180 постановлений о перевыборах в местных советах по Украине.

Также Максим Бурбак поздравил черновчан с возвращением на должность законно избранного народом мэра Алексея Каспрука.

"Справедливость есть и за нее стоит бороться!", – отметил Максим Бурбак.

Напомним, Максим Бурбак также отмечал, что новый президент, правительство и парламент должны работать вместе.

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