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В "Народном фронте" рассказали, чего добились с президентом Порошенко за пять лет

Сегодня, 13:35

Безвиз, энергетическая независимость, защита украинского языка – были достигнуты в последние годы, говорит Бурбак

Фото: president.gov.ua

"Народный фронт" поблагодарил президента Петра Порошенко за пять лет совместной работы. Об этом сегодня на согласительном совете сказал руководитель фракции "Народного  фронта" Максим Бурбак.

"Отдельно хочу обратить внимание на то, как президент Порошенко достойно принял результат вчерашнего голосования. Также хочу отметить персональный вклад Петра Порошенко в те положительные и небывалые преобразования, которые прошла Украина в предыдущие пять лет. От себя лично, от фракции "Народный фронт" и от лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка хочу поблагодарить Петру Порошенко за пять лет совместной работы", – подчеркнул руководитель фракции.

Он также отметил, что значительная часть достижений Украины с 2014 года была инициирована и реализована правительствами Арсения Яценюка и продолжена премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Должен отметить, что значительная часть наших достижений была инициирована и реализована коалицией и благодаря активной работе фракции "Народного фронта" в Верховной Раде. Безвиз, энергетическая независимость, защита украинского языка, противодействие российской пропаганде, санкции против России, макроэкономическая и финансовая стабильность, приоритетное финансирование украинской армии, реформа образования и МВД. Это те результаты, которыми всегда будет гордиться "Народный фронт", – подчеркнул Бурбак.

Он также отметил, что выборы президента прошли демократично.

"Мы имеем полное право утверждать, что Украина идет постоянным курсом демократического государства. Высокая гражданская активность на выборах является подтверждением веры людей в будущее нашей страны. Наша нация не раз демонстрировала, что будет бороться за свои идеалы до победы. Это должно осознавать каждый из нас. об этом должен помнить следующий президент ", – подчеркнул Бурбак.

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий на согласительном совете парламента поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины во втором туре, а также поблагодарил Пера Порошенко за сотрудничество в течение пяти лет .

Напомним, по результатам обработки 98,31% протоколов ЦИКом, Владимир Зеленский получил 73,16% голосов (13 301 264 избирателей), Петр Порошенко получил 24,52% голосов (4 457 984 избирателей).

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Тег Порошенко, Бурбак, народный фронт, выборы президента Украины

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