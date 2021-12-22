Был в женском белье: копы рассказали подробности задержания львовского педофила (фото)

Мужчина уже был ранее судим. Теперь 50-летнему киевлянину грозит до 8 лет лишения свободы

Подозреваемого задержали вечером/Коллаж "Сегодня"

Педофил, который заставил раздеваться второклассницу в туалетеодной из школ Львова, во время задержания был в женском белье. Арестовали полицейские мужчину прямо на улице.

Об этом сайту "Сегодня" сообщила спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Что произошло в школе

На днях в одну из школ Львова зашел переодетый в женщину мужчина. В туалете он пытался развратить семилетнюю девочку, представившись медиком.

Попытка оказалась неуспешной и мужчина сбежал. Немного позже его задержали военнослужащие Нацгвардии.

Подробности задержания

У военнослужащих были ориентировки и информация от горожан о педофиле. Люди сообщали, что видели подозреваемого на улице.

"Нацгвардейцы знали, что мужчина в очках и в какой именно одежде. На улице был замечен такой. Он пытался убежать, но безуспешно. Оказалось, что под верхней одеждой у него было женское белье. На место вызвали полицию", – сообщила офицер группы информации и коммуникации воинской части 3002 Нацгвардии Украины старший лейтенант Алина Новикова.

О задержанном известно, что это 50-летний киевлянин.

В момент задержания на подозреваемом был бюстгальтер. Фото: Нацгвардия

Накажут ли педофила?

По данным силовиков, мужчина был ранее судим и находился в розыске. Как уточнила для "Сегодня" спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская, сегодня, 22 декабря, суд избирает ему меру пресечения.

В каком состоянии жертва

Наши источники в МВД уточнили, что семилетняя девочка чувствует себя нормально. Она просто не успела понять, что с ней хотели сделать.

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