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Переодевается в женскую одежду и ходит по школам: во Львове ищут педофила (видео, фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
21 декабря, 13:08
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Полиция уже возбудила уголовное дело
Неизвестный пытался проникнуть уже в две школы / Коллаж "Сегодня"
Неизвестный пытался проникнуть уже в две школы / Коллаж "Сегодня"

Во львовской школе №43 переодетый женщиной мужчина зашел в школьный туалет и пытался развратить второклассницу. Учительница, заметив длительное отсутствие ребенка поспешила на помощь. Родители девочки уже написали заявление в полицию.

Об этом пишет сайт Vgorode.

Приказал раздеться

Как сообщают родители школьницы, неизвестный мужчина зашел в учебное заведение в женской одежде, когда не было на месте охранника. Он пошел в женскую уборную, где и встретил второклассницу.

Ребенку мужчина представился врачом и приказал раздеться. Поскольку девочка долгое время отсутствовала на уроке, за ней в туалет вышла учительница. Заметив женщину, мужчина испугался, толкнул ее и выбежал из школы.

Приметы львовского педофила

Мужчина был одет в красную куртку, джинсы и женские сапоги. Он надел очки и черную маску, чтобы не было видно лица.

Мужчина развращает школьниц. Фото: Telegram-канал "Типичный Львов"
Мужчина развращает школьниц. Фото: Telegram-канал "Типичный Львов"

Мужчина развращает школьниц. Фото: Telegram-канал "Типичный Львов"
Мужчина развращает школьниц. Фото: Telegram-канал "Типичный Львов"

Не первый случай

Полиция пока не подтверждается, но и не опровергается, что подобные инциденты были еще в двух школах Львова.

"Сейчас делается все, чтобы установить этого человека. Девочка, в отношении которой он пытался совершить развратные действия – не пострадала", – сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Полиция уже возбудила уголовное дело.

"Городские управления образования и культуры обнаружили факты проникновения неизвестного в две львовские школы. Также зафиксированы инциденты между учениками школ и этим человеком. Все видеоматериалы управления предоставили правоохранительным органам и Ювенальной превенции во Львовской области", – сообщили в мэрии города.

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