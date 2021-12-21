Переодевается в женскую одежду и ходит по школам: во Львове ищут педофила (видео, фото)

Во львовской школе №43 переодетый женщиной мужчина зашел в школьный туалет и пытался развратить второклассницу. Учительница, заметив длительное отсутствие ребенка поспешила на помощь. Родители девочки уже написали заявление в полицию.
Об этом пишет сайт Vgorode.
Приказал раздеться
Как сообщают родители школьницы, неизвестный мужчина зашел в учебное заведение в женской одежде, когда не было на месте охранника. Он пошел в женскую уборную, где и встретил второклассницу.
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Ребенку мужчина представился врачом и приказал раздеться. Поскольку девочка долгое время отсутствовала на уроке, за ней в туалет вышла учительница. Заметив женщину, мужчина испугался, толкнул ее и выбежал из школы.
Приметы львовского педофила
Мужчина был одет в красную куртку, джинсы и женские сапоги. Он надел очки и черную маску, чтобы не было видно лица.
Не первый случай
Полиция пока не подтверждается, но и не опровергается, что подобные инциденты были еще в двух школах Львова.
"Сейчас делается все, чтобы установить этого человека. Девочка, в отношении которой он пытался совершить развратные действия – не пострадала", – сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская.
Полиция уже возбудила уголовное дело.
"Городские управления образования и культуры обнаружили факты проникновения неизвестного в две львовские школы. Также зафиксированы инциденты между учениками школ и этим человеком. Все видеоматериалы управления предоставили правоохранительным органам и Ювенальной превенции во Львовской области", – сообщили в мэрии города.
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