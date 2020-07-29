Українська
$ 27,69
32,45
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Было видно только голову: во Львовской области лошадь спасли из выгребной ямы (фото)

29 июля, 03:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

К счастью, животное не пострадало

Во Львовской области спасатели вытащили коня из выгребной двухметровой ямы.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 27 июля в селе Хоросно Пустомытовского района. В Службу спасения обратился хозяин животного. Выяснилось, что конь упал в яму и не мог самостоятельно выбраться – оттуда было видно только его голову.


Для того, чтобы достать лошадь спасатели подкопали яму, после чего с помощью пожарного рукава вытащили животное на поверхность и передали хозяину. Конь был обессилен, но к счастью не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в городе Дрогобыч Львовской области спасатели вытащили собаку из канализационного люка. Животное провалилось под землю на глубину шесть метров.

В тренде
На курорте в Херсонской области полицейский спас детей ценой своей жизни
Реклама

Также напомним, не так давно в Хмельницком спасатели пришли на помощь собаке, которую закрыли в квартире. Длительное время животное скулило взаперти. Проголодавшегося и истощенного пса передали волонтерам.

Кроме того, в Киеве спасли таксу, которая застряла в трубе. Пес с разгона влетел в трубу и не мог выбраться самостоятельно. Оказавшийся поблизости мужчина вызвал спасателей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

лошадь выгребная яма Львовская область ГСЧС спасение животных

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Посадил меня возле гранат": заложница "луцкого террориста" рассказала о пережитом (видео)Запад
Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)
Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)Запад
Захват заложников в Луцке: появилось видео, как террорист зашел в автобус
Захват заложников в Луцке: появилось видео, как террорист зашел в автобусЗапад
"До сих пор не могу сесть в транспорт": заложница "луцкого террориста" рассказала о захвате автобусаЗапад
Захват заложников в Луцке: соцсети заблокировали аккаунт террориста
Захват заложников в Луцке: соцсети заблокировали аккаунт террористаЗапад
Зеленский выполнил условия
Зеленский выполнил условия "луцкого террориста" (видео)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять