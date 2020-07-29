Было видно только голову: во Львовской области лошадь спасли из выгребной ямы (фото)

Во Львовской области спасатели вытащили коня из выгребной двухметровой ямы.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 27 июля в селе Хоросно Пустомытовского района. В Службу спасения обратился хозяин животного. Выяснилось, что конь упал в яму и не мог самостоятельно выбраться – оттуда было видно только его голову.



Для того, чтобы достать лошадь спасатели подкопали яму, после чего с помощью пожарного рукава вытащили животное на поверхность и передали хозяину. Конь был обессилен, но к счастью не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в городе Дрогобыч Львовской области спасатели вытащили собаку из канализационного люка. Животное провалилось под землю на глубину шесть метров.

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Также напомним, не так давно в Хмельницком спасатели пришли на помощь собаке, которую закрыли в квартире. Длительное время животное скулило взаперти. Проголодавшегося и истощенного пса передали волонтерам.

Кроме того, в Киеве спасли таксу, которая застряла в трубе. Пес с разгона влетел в трубу и не мог выбраться самостоятельно. Оказавшийся поблизости мужчина вызвал спасателей.

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