Целебные пчелы и невероятная природа: почему стоит побывать в Михайловке на Буковине

Тут каждый турист может хорошо провести досуг, оздоровиться и вкусно поесть

Здоровый сон на пчелиных ульях, перекусы медовой выпечкой с травяным чаем, рыбалка и прогулки – всем этим можно насладиться в селе Михайловка в Черновицкой области. Здесь уютно при любой погоде, а в местном апитерапевтическом центре можно переночевать еще и с пользой для здоровья.

Расстояние от Черновцов к Михайловке – всего лишь 25 километров. Одним из вариантов для семейного отдыха является апитерапевтический центр. Для посетителей тут оборудовали пчелиный двор с домиками.

Еще в Михайловке можно порыбачить на озере, пойти в лес за ягодами и грибами, попробовать местные сыры. Кроме того, тут предлагают попробовать все виды меда и выбрать себе по вкусу.

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