Что произошло с мальчиком, которого родила 12-летняя "жительница свалки" в Ровно

Фото: pershij.com.ua

Малыша, которого родила и бросила 12-летняя девочка в Ровно, назвали Тибор. Сейчас мальчик находится в одной из больниц города и ждет усыновления, сообщает pershij.com.ua.

Изначально родственники девочки, которые ведут кочевой образ жизни, обещали забрать ребенка, однако позже исчезли. Летом ромы жили на свалке вблизи Ровно – собирали мусор и сдавали как вторичное сырье. Так и зарабатывали, а с наступлением холодов вернулись на Закарпатье. Их несколько месяцев искали полиция и социальные службы, увы, безрезультатно. Запросы в Закарпатскую область, откуда приехали цыгане, результата не дали.

"Информации о родителях нет с того времени, когда оставили мальчика в перинатальном центре. Поэтому ребенок ждет усыновления", – отметил начальник городской службы по делам детей Ровно Андрей Мищеня.

Реклама

Фото: pershij.com.ua

Тем временем Тибору уже оформили документы, вскоре его должны перевести в одно из социальных учреждений Закарпатья. Сейчас же мальчик стал любимцем всех сотрудников больницы. Ребенок хорошо ест и развивается. Сложных пороков развития у Тибора нет. Единственное, малыш родился с "заячьей" губой. Но этот косметический дефект исправят хирурги.

"Наши врачи сделают оперативное вмешательство, которое не будет заметно. Это первый этап. Перед школьным возрастом будет еще одно оперативное вмешательство", – подчеркнула педиатр Ровенского областного специализированного дома ребенка Виктория Коханевич.

Как сообщал сайт "Сегодня", 12-летняя девочка родила ребенкав сентябре. Роды принимали врачи Ровенского областного перинатального центра. Как рассказывает главный врач медучреждения Виктория Еникеева, за время работы перинатального центра это первый такой случай.

"Пациентка была доставлена ​​каретой скорой помощи со свалки в 2:10 ночи, а в 7:10 она уже родила. Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все лучшим образом, чтобы и малолетняя мама, и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете, в данный момент у ребенка есть физический недостаток", – сказала Виктория Еникеева. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Также мы сообщали, что в Мелитополе 14-летняя беременная, которая пряталась от врачей, родила ребенка. За всю историю Мелитопольского роддома – это одна из самых молодых мам. При этом самих родителей роженицы, как и отца ребенка, никто не видел. Хотя матери подростка нужно оформить опекунство на новорожденного, поскольку ее дочь несовершеннолетняя. На вопрос, где отец ребенка, девочка ответила: "У нас так все замуж выходят".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама