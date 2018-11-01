Чудесное спасение: как живет вырванный из рук живодеров мишка во Львовской области

В приюте "Домажир" во Львовской области радуются медведю Тайсону, которого год назад вместе с волонтерами спасли журналисты "Сегодня". Сейчас косолапый вырос почти вдвое, перестал бояться людей и похорошел. Медведю тут уже и подругу нашли.

Тайсон живет в большом вольере площадью полтора гектара. Делит он эту территорию со своей подругой Машуткой. Медведи долго привыкали друг к другу: сейчас они не ссорятся, но особо и не дружат. За год пребывания в приюте Тайсон изменился до неузнаваемости: из голодного и истощенного животного он превратился в настоящего, уверенного в себе медведя.

Примечательно, что еще год назад на Тайсона невозможно было смотреть без слез. Медведь жил на притравлювальной станции в ужасных условиях, без еды и воды. В клетке животное не могло даже разогнуться. Увидев истощенного медведя, журналисты "Сегодня" взялись за его спасение. Для этого понадобились десятки звонков волонтерам и зоозащитникам, писем Минэкологии и в другие природоохранные организации. Кроме того, отпускать медведя категорически отказались неизвестные люди в камуфляже, пришедшие в день его отъезда, но косолапого удалось вырвать из рук живодеров.

Сейчас Тайсон – один с из самих послушных медведей в приюте. По словам работников "Домажир", мишка очень спокойный, доверчивый и не агрессивный. Кроме того, Тайсон – настоящий гурман. Медведь любит лакомиться орехами, грушами, яблоками и апельсинами. Мишка в этом году впервые готовится упасть в зимнюю спячку, поэтому вольер для зимнего сна ему уже подготовили.

Ранее на Прикарпатье разыскивали "опасного преступника" – бурого лесного медведя, который взял моду заходить на территорию лесничеств, опрокидывать ульи и воровать оттуда мед и воск. Каждую ночь медведь залезал на пасеку. Утром лесничие находили только пустые рамки. А потом выяснили – медведь был не один.