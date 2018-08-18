Не медом единым: как прикарпатские мишки лакомятся арбузами

Косолапые не только с аппетитом поглощают сладкую мякоть, но не прочь и поиграть полосатыми "мячиками"

Недавно в сети появилось "аппетитное" видео, как обитатели Центра реабилитации диких животных Галицкого НПП, что на Прикарпатье, поглощают спелые арбузы. Как оказалось, мишки с легкостью выгрызают сладкую мякоть, "окунаясь" с головой к арбузному днищу. А самые смышленые даже придумывают, как с арбузным "мячиком" можно поиграть.

А вот одна из юных медведиц отдает предпочтение малине.

Напомним, недавно в сети появилось видео, как медведей спасают от жары. Чтобы мишки чувствовали себя бодрее, их обливают холодным душем. Также работник центра устроили генеральную уборку в тамошнем бассейне.

Ранее на Прикарпатье разыскивали "опасного преступника" – бурого лесного медведя, который взял моду заходить на территорию лесничеств, опрокидывать ульи и воровать оттуда мед и воск. Каждую ночь медведь залезал на пасеку. Утром лесничие находили только пустые рамки. А потом выяснили – медведь был не один.

Кроме этого, недавно в сети появилось видео, как косолапый "циркач" самостоятельно взбирается на гамак и даже пробует его раскачать.

Также мы писали, что бурые медведи на Прикарпатье всю зиму бодрствовали, вместо того, чтобы уложиться в долгую зимнюю спячку. Еще они долго радовались первому снегу.