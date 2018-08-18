Не медом единым: как прикарпатские мишки лакомятся арбузами

Сегодня, 00:14

Косолапые не только с аппетитом поглощают сладкую мякоть, но не прочь и поиграть полосатыми "мячиками"


Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Недавно в сети появилось "аппетитное" видео, как обитатели Центра реабилитации диких животных Галицкого НПП, что на Прикарпатье, поглощают спелые арбузы. Как оказалось, мишки с легкостью выгрызают сладкую мякоть, "окунаясь" с головой к арбузному днищу. А самые смышленые даже придумывают, как с арбузным "мячиком" можно поиграть.

А вот одна из  юных медведиц  отдает предпочтение малине.

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Напомним, недавно в сети появилось видео, как медведей спасают от жары. Чтобы мишки чувствовали себя бодрее, их обливают холодным душем. Также работник центра устроили генеральную уборку в тамошнем бассейне.

Ранее на Прикарпатье разыскивали  "опасного преступника" – бурого лесного медведя,  который взял моду заходить на территорию лесничеств, опрокидывать ульи и воровать оттуда мед и воск. Каждую ночь медведь залезал на пасеку. Утром лесничие находили только пустые рамки. А потом выяснили – медведь был не один.

Кроме этого, недавно в  сети появилось видео, как косолапый "циркач" самостоятельно  взбирается на гамак и даже пробует его раскачать.

Также мы писали, что бурые медведи на Прикарпатье всю зиму  бодрствовали, вместо того, чтобы уложиться в долгую зимнюю спячку. Еще они долго   радовались первому снегу. 
медведь, арбузы, Прикарпатье, мишки

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Источник:

"Сегодня"

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