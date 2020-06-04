COVID-19 атакует Львовскую области: за сутки восемь десятков инфицированных

Во Львовской области, где накануне коронавирусную инфекцию подтвердили у 96 человек, COVID-19 за сутки подтвердили еще у 85-ти. Среди них 43 – жители Львова. Об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

По ее словам, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 516 ПЦР-тестов.

"По состоянию на 08:00 (4 июня. – Ред.) во Львове и Львовской области подтверждено 1915 случаев инфицирования коронавирусом, из них 62 – летальные", – сообщила Сличная.

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Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4932 человека, госпитализирован – 731 заболевший, на амбулаторном лечении – 4201 пациент, выписан – 571. Сейчас в больнице находятся 160 человек, из них в реанимации – 5, на аппарате ИВЛ – 1.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1915 человек. 490 пациентов уже выздоровели.

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Как сообщал сайт "Сегодня", мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал рекордное количество новых заболевших COVID-19 во Львовской области.В частности,он назвал три причины, которые этому способствовали.

Ранее в регионе также решили не смягчать карантин до 5 июня. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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