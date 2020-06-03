Во Львове за сутки COVID-19 заболело рекордное количество человек

За сутки во Львове и Львовской области, где ранее от COVID-19 умерли два человека, коронавирусную инфекцию подтвердили у 96 жителей. Это самое большое количество новых зараженных, которых обнаруживали в регионе с начала эпидемии.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, по оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 500 ПЦР-тестов. Из 96 положительных – 64 – это жители Львова.

"По состоянию на 08:00 во Львове и Львовской области подтверждено 1830 случаев инфицирования коронавирусом, из них 60 – летальные. 457 пациентов выздоровели", – сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

Реклама

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4885 человек, госпитализированы – 714, на амбулаторном лечении 4171 пациент, выписаны – 559. Сейчас в больнице находится 155 человек, из них в реанимации – 5, на аппарате ИВЛ – 1.

Напомним, ранее во Львове от коронавируса умерла врач.

В тренде Пункт пропуска на границе с Венгрией возобновил работу: что происходит на КПП

В регионе также не стали смягчать карантин, который ранее был продлен до 1 июня, и решили не смягчать ограничений до 5 июня. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

О том, как проходит тестирование на антитела к коронавирусу, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама