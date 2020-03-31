COVID-19 инфицировалась детский библиотекарь из Ровно

Пока не известно, где могла заразиться женщина

В жительницы Ровно, которая работает в детской библиотеке, диагностировали коронавирус. Сейчас женщина находится в инфекционном отделении центральной государственной больницы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Об этом рассказал мэр Ровно Владимир Хомко.

Пока не известно, где заразилась женщина. Она не выезжала из города. Сейчас эпидемиологи отрабатывают круг ее контактов. Известно, что проживает женщина в микрорайоне "Северный", ей 51 год.

"У нас недавно было несколько человек с подозрением на это заболевание. Не хотелось бы называть их должности, но они с широким кругом контактов. Поэтому если бы у них подтвердился диагноз – можно было бы браться за голову, это была бы катастрофа. Но у них просто пневмония. Лаборатория не подтвердила диагноза коронавирус", – уточнил мэр.

Реклама

Также он отметил, что состояние пациентки ухудшилось, также было подозрение у ребенка из Ровно.

Напомним, недавно в Луцке у известного врача-гинеколога после смерти обнаружили коронавирус.

Кроме того, на Закарпатье на самоизоляцию отправили более 12 тысяч человек. Люди продолжают возвращаться в Украину из-за границы.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, почему украинцы не соблюдают карантин:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама