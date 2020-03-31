COVID-19 на Закарпатье: на самоизоляцию отправили более 12 тысяч человек

Люди продолжают возвращаться в Украину из-за границы

В Закарпатской области из-за распространения коронавирусной инфекции на самоизоляцию отправили 12 329 человек. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк.

"На Закарпатье 12329 человек находится на самоизоляции на территории области", - заявил чиновник.

Он отметил, что эта цифра меняется ежедневно, так как люди продолжают возвращаться домой из-за границы.

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Ранее мы писали, что Максим Степанов, которого накануне парламент назначил министром здравоохранения, заявил, что действия Минздрава в борьбе с коронавирусом будут быстрыми и системными. Он отметил, что сегодня политика отошла на второй план, на первом – жизнь и здоровье миллионов людей.

Также сообщалось, что директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи во время брифинга в Белом доме заявил, что осенью 2020 года мир может захлестнуть вторая волна пандемии коронавирусной инфекции.

"Коронавирус будет циклическим и вернется осенью из-за его степени передачи", – отметил ученый.

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