COVID-19 на Закарпатье: на самоизоляцию отправили более 12 тысяч человек

В Закарпатской области из-за распространения коронавирусной инфекции на самоизоляцию отправили 12 329 человек. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк.
"На Закарпатье 12329 человек находится на самоизоляции на территории области", - заявил чиновник.
Он отметил, что эта цифра меняется ежедневно, так как люди продолжают возвращаться домой из-за границы.
Ранее мы писали, что Максим Степанов, которого накануне парламент назначил министром здравоохранения, заявил, что действия Минздрава в борьбе с коронавирусом будут быстрыми и системными. Он отметил, что сегодня политика отошла на второй план, на первом – жизнь и здоровье миллионов людей.
Также сообщалось, что директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи во время брифинга в Белом доме заявил, что осенью 2020 года мир может захлестнуть вторая волна пандемии коронавирусной инфекции.
"Коронавирус будет циклическим и вернется осенью из-за его степени передачи", – отметил ученый.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк