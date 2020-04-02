COVID-19 на Буковине: инфекцию подхватили 10 медиков

В Черновицкой области коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у десяти медиков. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

"Среди инфицированных мы имеем 10 медицинских работников", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, четверо из зараженных медиков подхватили инфекцию на рабочем месте. Еще шесть – заразились в своих населенных пунктах.

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Видео: Сергей Осадчук, Facebook

Отметим, что Черновицкая область первая в Украине начала бороться с коронавирусом, ведь именно в этом регионе обнаружили первый в стране случай COVID-19. На данный момент на Буковине коронавирусную инфекцию подтвердили у 143 человек. Четверо зараженных умерли, а семерых удалось вылечить.

Всего в Украине, по состоянию на утро 2 апреля, зафиксировано 804 случая COVID-19.

"По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев. По состоянию на утро в ЦОЗ поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19", – рассказали в Минздраве.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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