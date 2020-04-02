Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,75
30,32
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

COVID-19 на Буковине: инфекцию подхватили 10 медиков

2 апреля, 10:55

Тина Наринецкая

Четверо врачей заразились на работе

В Черновицкой области коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у десяти медиков. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

"Среди инфицированных мы имеем 10 медицинских работников", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, четверо из зараженных медиков подхватили инфекцию на рабочем месте. Еще шесть – заразились в своих населенных пунктах.

Реклама

Видео: Сергей Осадчук, Facebook

Отметим, что Черновицкая область первая в Украине начала бороться с коронавирусом, ведь именно в этом регионе обнаружили первый в стране случай COVID-19. На данный момент на Буковине коронавирусную инфекцию подтвердили у 143 человек. Четверо зараженных умерли, а семерых удалось вылечить.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – серьезные потери

Всего в Украине, по состоянию на утро 2 апреля, зафиксировано 804 случая COVID-19.

"По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев. По состоянию на утро в ЦОЗ поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19", – рассказали в Минздраве.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

врачи буковина заражение черновицкая область коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 2 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 2 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии "тяжелых" пациентовЗапад
Пограничная жесть: как толпы украинцев возвращаются из Польши (фото, видео)
Пограничная жесть: как толпы украинцев возвращаются из Польши (фото, видео)Украина
"Привезли в тяжелом состоянии": что известно о втором инфицированном COVID-19 в Тернопольской областиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...