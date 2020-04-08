COVID-19 на Волыни: умершего водителя "скорой" пришлось перевозить его коллегам

В Волынской области умершего от коронавирусной инфекции водителя кареты скорой помощи для захоронения пришлось перевозить его коллегам. Спецтранспорта для этого в регионе не нашли, сообщает издание "Волинські новини".

Как выяснилось, сначала перевозить тело мужчины должен был главный механик Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Леонид Семич.

"Наш руководитель Владимир Шмаль позвонил и сказал, что надо обеспечить перевозки покойника для погребения в Старой Выжевке. Я пробовал возразить – как это? Так должен быть какой-то специальный транспорт, это же настолько серьезно – вся Европа борется с этой бедой. А здесь механик. При чем тут механик? Я не врач и не фельдшер, не знаю, какие там должны быть средства какой защиты", – рассказывает мужчина.

Леонид сослался на семейные обстоятельства и не выполнил это задание. Умершего водителя из морга в Старовыжевский район пришлось везти другому его коллеге. Тело перевезли на служебной машине, но не на той, которые выезжают на вызовы. Кроме того, работникам "скорой" пришлось и положить покойного в гроб.

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"У нас же есть специально обученный бригада, они имеют защитные костюмы, ориентируются в этой ситуации, знают, как поступать. Тот труп был в пленку упакован – и надо кому-то еще положить его в тот гроб. Механики мои умеют работать с трупами, что ли? Оказывается, что тот труп еще и в гроб не ложится – так он как умер, так и окоченел. Ту пленку совали туда-сюда. Затем Владимир Зиновьевич таки послал бригаду – они приехали в защитных костюмах, как это должно быть, дали моему механику тоже защитный костюм", – отметил Леонид Семич.

Дежурный механик, которому пришлось перевозить умершего коллегу, эту ситуацию никак не прокомментировал. О том, что решился на такое, мужчина не говорил даже родным.

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Также об инциденте рассказал руководитель Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Шмаль.

"Тело нашего умершего работника мы перевезли потому, что это – наш коллега. Хотя, по моему убеждению, должна быть специальная служба в области. Ко мне 4 апреля обратился заместитель председателя Старовыживского райсовета Роман Цалай с просьбой доставить тело умершего на родину, а там уже встретят и все мероприятия проведут. Было выделено машину, которую используют как оперативно-дежурную", – рассказал он.

Отметим, что COVID-19 подтвердили у дочери и жены умершего водителя. Положительные результаты тесты дали и у двух санитарок, которые работали с покойным.

Напомним, в Волынской области вечером 3 апреля от двусторонней пневмонии умер водитель скорой помощи, у которого диагностировали коронавирус. Мужчине было 62 года.

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