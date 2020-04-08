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  1. Последние новости Украины

Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине: онлайн-трансляция брифинга

8 апреля, 09:35

Сергей Мартынец

Ситуация с распространением COVID-19 в стране ухудшается

Министерство здравоохранения дает очередной брифинг о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщит свежую информацию, сколько за последние сутки стало зараженных в Украине.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 7 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 1462 случая заражения коронавирусом, 45 закончились летальным исходом, 28 человек выздоровели. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были людьми старше 50 лет. Большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирение. Смотрите подробнее карту заражений по регионам.

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Коронавирус в Украине: статистика за 8 апреля и все подробности из регионов

Украина на борьбу с коронавирусом за две недели уже потратила миллиард гривен. Были закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы, оборудование для анестезии и реанимации, экспресс-тесты и ПЦР-тесты.

Также в Украине прогнозируют пик заболеваемости и смертности на вторую половину апреля, начиная с 14-15 числа. Эксперты говорят, что на пике заболеваемость может резко возрасти до нескольких десятков тысяч, а смертность – в районе двух тысяч человек. В свою очередь в Минздраве рассказывали, в каком случае будут тестировать украинцев на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Минздрав коронавирус брифинг COVID-19 Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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