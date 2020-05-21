COVID-19 в Тернополе: защиту врачей выбрасывают в мусорные контейнеры на улице

В Тернополе, где коронавирусом заразился работник "Новой почты", нет пунктов утилизации масок, перчаток и халатов, в которых врачи работают с больными СOVID-19. Как это происходит, сообщает "Суспільне".

Одного зараженного лечат в Тернопольской городской детской больнице, сейчас он находится в реанимационном отделении. Мешки с использованными средствами защиты выбрасывают в контейнеры под больницей. Каждый день в этой больнице собирают от пяти до 15 пакетов с халатами, масками, перчатками. Все они продезинфицированные.

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"После того, как работник то ли ухаживает за больным, которые находятся в стационаре, то ли берет забор на исследование, он снимает костюм. После этого, у нас есть емкости с дезраствором готовым, мы замачиваем их. Потом у нас есть такие полиэтиленовые мешки, в которые мы уже складываем использованную и обеззараженную одежду. И у нас есть контейнер на улице", - рассказывает заместитель медицинского директора больницы Галина Юрик.

А в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи сейчас лечат восемь пациентов с СOVID-19. С ними контактируют около 20 медработников. Ежедневно они используют 40-50 защитных комплектов защиты.

"Есть специальные баки в инфекционном отделении, с пакетами, которые потом маркируются. Врач, который выходит от пациента с бокса, он проходит сначала через рамку, которую мы установили на двух этажах. Происходит обеззараживание одежды. Потом врач раздевается, и все идет в этот бак", – рассказал директор Тернопольской больницы скорой помощи.

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Как рассказал начальник областного управления здравоохранения Владимир Богайчук, еще в конце февраля медучреждения в регионе подписали договор с предприятием, которое забирает медицинские отходы и утилизирует их.

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"Каждое учреждение заключило договор с предприятиями, которые занимаются с такими биотходами", – отметил чиновник.

Напомним, в Тернопольской области принимают нестандартные решения в борьбе с COVID-19.

Также ранее мы рассказывали, как винницкие фабрики стали шить защитные костюмы и маски.

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