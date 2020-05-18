COVID-19 во Львовской области: умерший мужчина мог заразиться в больнице

Во Львовской области от коронавирусной инфекции скончался 66-летний мужчина из Старосамборского района. Подхватить вирус больной мог в Стрыйской районной больнице, где его оперировали, сообщает West News.

По словам председателя Миженецкой ОТГ Владимира Брицкого, именно в этой больнице обнаружили трех больных COVID-19 медиков. Тогда терапевтическое отделение закрыли на карантин.

"Он приехал оттуда, все было хорошо, а потом где-то через несколько дней начала подниматься температура, ему становилось все хуже. Госпитализировали в Винни. Несколько дней лечился там. В Винниках и умер. В пятницу утром привезли в деревню. Хоронили очень осторожно, хотя и о коронавирусе еще не знали. Тело в церковь даже не заносили, на похоронах были только ближайшие родственники", – рассказал чиновник.

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Умер мужчина еще 14 мая. Коронавирус у него подтвердили уже после смерти. Также у него были сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, сердечно-сосудистая недостаточность. Жил умерший жил с женой. У пары есть двое уже взрослых детей.

"Это был очень порядочный человек. Когда-то работал в совхозе местном. Его в селе все уважали, никто и слова бы плохого не сказал. Жаль, что так быстро умер", – добавил Владимир.

На данный момент во Львове и Львовской области коронавирусом заразились 1066 человек. Как рассказала заместитель мэра Львова Галина Сличная, для 30 зараженных болезнь закончилась летально. 206 пациентов уже удалось вылечить.

Только за вчерашние сутки, 17 мая, лабораторные центры в городе провели 194 ПЦР-тесты, из которых 47 оказались положительными. 29 "новых" больных – жители Львова.

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Ранее мы сообщали, что в 13 областях Украины выздоровевших от COVID-19 больше, чем заболевших.

Кроме того, ранее ученые дали прогноз, когда эпидемия COVID-19 пойдет в Украине на спад.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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