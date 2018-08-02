Детский приют на Волыни: следы крови и сексуальные домогательства

Во время визита в приют для детей, что находится в городе Рожище Волынской области омбудсмен Людмила Денисова обнаружила шокирующую действительность. По ее словам, у десяти ребят выявили следы избиения и крови на одежде. Более того, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. Об єтом сообщается на странице Денисовой в Facebook.



"Сейчас там находятся 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Детки рассказали, что сам директор и его брат, который работает дежурным по режиму, их бьют и оскорбляют нецензурными словами. Девочки сообщили, что брат директора их касался за разные части тела. Дети жаловались воспитательнице, но она отмахнулась – сказала, что они все выдумывают", – пишет Денисова.

Работники Нацполиции уже на месте, как и Служба по делам детей. Вскоре должны прибыть в Рожище работники профильного департамента Минсоцполитики и прокуратуры.

Как выяснилось, директор учреждения уже был в разработке правоохранительных органов после исчезновения детей.

Министерство здравоохранения проследит за тем, чтобы детей обследовали и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Также решается вопрос о том, чтобы их перевели в другое место.

Ранее сообщалось, что трое подростков сбежали из Львовского приюта – дети разбили окна и ушли на ночь глядя. Младший из них, 14-летний Алексей, уже покидал учреждение на прошлой неделе. Задержали его на границей с Польшей – парень тогда заявил, что хочет заработать денег для больной матери.

А не так давно президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа".

Также мі писали, что во Львове из приюта сбежали трое вьетнамских девушек.