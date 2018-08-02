Детский приют на Волыни: следы крови и сексуальные домогательства

Сегодня, 18:38

Во время визита в детское учреждение омбудсмен обнаружила шокирующие факты 

Дети рассказали о страшных вещах. Фото: zik.ua
Дети рассказали о страшных вещах. Фото: zik.ua

Во время визита в приют для детей, что находится в городе Рожище Волынской области омбудсмен Людмила Денисова обнаружила шокирующую действительность. По ее словам, у десяти ребят выявили следы избиения и крови на одежде. Более того, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. Об єтом сообщается на странице Денисовой в Facebook.

01_77
"Сейчас там находятся 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Детки рассказали, что сам директор и его брат, который работает дежурным по режиму, их бьют и оскорбляют нецензурными словами. Девочки сообщили, что брат директора их касался за разные части тела. Дети жаловались воспитательнице, но она отмахнулась – сказала, что они все выдумывают", – пишет Денисова.

Работники Нацполиции уже на месте, как и Служба по делам детей. Вскоре должны прибыть в Рожище работники профильного департамента Минсоцполитики и прокуратуры.

Как выяснилось, директор учреждения уже был в разработке правоохранительных органов после исчезновения детей.

Министерство здравоохранения проследит за тем, чтобы детей обследовали и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Также решается вопрос о том, чтобы их перевели в другое место.

Ранее сообщалось, что трое подростков сбежали из Львовского приюта – дети разбили окна и ушли на ночь глядя. Младший из них, 14-летний Алексей, уже покидал учреждение на прошлой неделе. Задержали его на границей с Польшей – парень тогда заявил, что хочет заработать денег для больной матери.

А не так давно президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа".

Также мі писали, что  во Львове из приюта сбежали трое вьетнамских девушек.
дети, омбудсмен, минсоцполитики, детский приют

Вы сейчас просматриваете новость "Детский приют на Волыни: следы крови и сексуальные домогательства ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: Pixabay

Скандал на Донбассе: вместо детей погибших воинов на отдых отправили детей чиновников

Сегодня, 06:13

По словам волонтеров, среди отдыхающих по программе для детей, пострадавших от войны, много тех, кого можно отнести к "мажорам"

Евросоюз

фото AFP

Миротворцев ООН обвинили в массовых изнасилованиях детей

Сегодня, 03:41

Сексуальные скандалы, связанные с миротворцами, вспыхивали и раньше
Загрузка...

Запад

На Закарпатье утонули двое детей: подробности трагедии

31 Июля, 18:40

Тело мальчика нашли, а поиски школьницы продолжаются 

Запад

ДТП в Тернопольской области: двое детей получили серьезные травмы

31 Июля, 06:34

На дороге не разминулись - Fiat Punto столкнулся с ВАЗ-2104
Загрузка...