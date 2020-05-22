Динамика ухудшается: во Львовской области сохранят строгий карантин, названы сроки

Во Львовской области карантин не будут ослаблять до 29 мая из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации.

"Во Львовской области уже несколько недель наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. За прошлые сутки коронавирус подтвердили у 65 человек, еще 53 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус", – подчеркнул глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

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По его словам, пока что "слишком рано говорить о существенных ослаблениях карантина в области, ведь первоочередным заданием является сохранение здоровья и жизни жителей региона".

В свою очередь директор департамента здравоохранения ОГА Ореста Чемериса, за последнюю неделю отмечается рост числа заболевших, которые нуждаются в стационарном лечении. Состояние их здоровья тяжелее чем у тех, кто заболел неделей раньше.

"Динамика ухудшается, по Львову динамика крайне негативная. Карантин нужно усилять. Все больше людей попадают в медучреждения с тяжелыми формами. Во Львове заболеваемость чрезвычайно высокая", - заявил руководитель местного Лабораторного центра Роман Павлив.

По решению комиссии, до 29 мая запрещено пребывание в общественных местах без масок или респираторов, пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность, самовольный выход из места самоизоляции или обсервации, посещение учреждений образования, кроме участия в ВНО, вступительных и других экзаменов, проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек, работа заведений питания (кроме как на летних площадках и на вынос), работа спорт-клубов, пассажирские перевозки в обычном режиме в городском, пригородном, междугородном и другом транспорте, проведение плановой госпитализации.

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Напомним, что с 22 мая в Украине стартует новый этап послаблений карантина, однако некоторые области не готовы к смягчению противоэпидемических мер.

Отметим, что по распространению коронавируса в стране лидирует Черновицкая область – тут опасную инфекцию подтвердили у 2905 человек. В последние дни на Буковине положительными оказываются 10-15% тестов от общего количества обработанных.

Также мы рассказывали, как выходят из карантина города Украины. В частности, в некоторых городах уже давно курсируют маршрутки без пропусков.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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