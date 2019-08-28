После трагедии в Дрогобыче объявлен двухдневный траур

Фото: ГСЧС во Львовской области

После обвала жилого дома в Дрогобыче, в результате которого погибли два человека и еще семеро, в том числе пятеро детей, оказались в больницах, мэр города Тарас Кучма объявил двухдневный траур.

"В связи с трагедией, которая произошла в Дрогобыче в ночь на 28 августа, 29 и 30 августа в городе объявлены днями траура", – говорится в сообщении пресс-службы Дрогобычского городского совета.

В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории города на зданиях и сооружениях местного самоуправления, а также на домах коммунальных предприятий, учреждений и организаций на территории города будут приспущены флаги Украины с траурной лентой.

"В эти дни рекомендуется ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий. На рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте запрещено звучание развлекательной музыки", – отметили в горсовете.

По информации спасателей, наименее вероятной причиной обвала части жилого дома является взрыв газа.

На данный момент на месте обвала продолжаются спасательные работы и проводятся следственные действия по установлению причин трагедии. По информации ГУ ГСЧС во Львовской области, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 189 человек, 3 кинологических расчета и 29 единиц техники, в том числе поисково-спасательный отряд Мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием.

К слову, ранее в Черновцах произошел обвал в центре города – стена рухнула на тротуар и проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.

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