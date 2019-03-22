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ДТП в Ровенской области: два грузовика "не поделили" дорогу

Сегодня, 16:47

В аварии пострадал один из водителей – житель Одесской области

Фото: Нацполиция
ДТП в Ровенской области: два грузовика "не поделили" дорогу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4f4/d9a/5c94f4d9adcaf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4f4/d9a/5c94f4d9adcaf.jpg Запад В аварии пострадал один из водителей - житель Одесской области

В Дубенском районе Ровенской области произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей Mercedes и МАЗ. Инцидент случился сегодня, 22 марта, около 13:30 возле села Тараканов на автодороге Киев – Чоп.

"Водитель автомобиля МАЗ - 35-летний житель Одесской области, не придерживался дистанции, не справился с управлением и въехал в грузовик Mercedes-Benz, под управлением 52-летнего жителя Сумской области", – сообщают в полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия в МАЗе зажало водителя. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали его и передали работникам скорой медицинской помощи. Водителя госпитализировали в Дубенскую ЦРБ. Медики у него диагностировали ушибы, резаные раны руки и ноги. Об этом сообщают в ГСЧС.

Также сотрудники пожарно-спасательной службы смывали топливо-смазочные материалы с проезжей части дороги для недопущения возможного возгорания. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Напомним, недавно в Ровенской области пьяный водитель, количество алкоголя в крови которого превышало норму более чем в шесть раз, влетел в столб. В салоне авто находились трое пассажирок. В результате столкновения от полученных травм на месте погибла 16-летняя жительница Владимирецкого района.

Ранее во Львовской области произошло тройное столкновение автоцистерны и микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master. Пострадали 10 человек, двое мужчин погибли.

Добавим, что  сайт "Сегодня"  писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег авария, ДТП, грузовик, ровно, киев-чоп

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Источник:

Сегодня

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