ДТП во Львовской области: пострадали пять человек из одной машины

На объездной дороге города Червоноград столкнулись Volkswagen Golf и Daewoo Lanos

Фото: ГСЧС

ДТП во Львовской области: пострадали пять человек из одной машины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2e5/24e/5c62e524ee592.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2e5/24e/5c62e524ee592.jpg 2019-02-12T17:25:00+02:00 Запад На объездной дороге города Червоноград столкнулись Volkswagen Golf и Daewoo Lanos

Во Львовской области сегодня, 12 февраля, около 9.15 произошло ДТП, в котором пострадали пять человек.

"На объездной дороге в Червонограде столкнулись автомобили Volkswagen Golf, которым управлял 34-летний местный житель и Daewoo Lanos, за рулем которого находился 42-летний житель одного из сел Сокальского района", – сообщают в полиции.

В результате столкновения водитель Daewoo получил телесные повреждения и был госпитализирован. Также в медицинское учреждение доставили четверо его пассажиров – все жители района в возрасте от 28 до 44 лет. Сейчас их диагнозы уточняются.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно во Львове возле автостоянки столкнулись 10 авто. ДТП произошло из-за нечищенной от снега дороги.

Также во Львовской области при выезде из города Радехов на автодорогу "Львов – Луцк" произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Ранее мы писали, что ежегодно в Украине в ДТП гибнет несколько тысяч человек. Многие из них – пешеходы. Эксперты объяснили, что менять, чтобы жертв стало меньше.

Кроме этого, стало известно, в какой стране меньше всего смертельных ДТП.

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