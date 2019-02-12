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В Житомирской области столкнулись грузовик и две легковушки: есть пострадавший

Вчера, 12:04

Масштабная авария произошла на трассе Киев - Чоп

В Житомирской области столкнулись грузовик и две легковушки: есть пострадавший Другие регионы Масштабная авария произошла на трассе Киев - Чоп

В Житомирской области произошла авария с участием двух легковушек и грузовика. Пострадал водитель одного из легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло сегодня около 4:40 на 201 километре трассы Киев – Чоп вблизи села Броники. Как выяснилось, грузовик Mercedes-Benz, под управлением 47-летнего жителя Днепра, остановился на обочине трассы из-за поломки. Через некоторое время в припаркованный автомобиль врезалась легковушка Daewoo Nubira под управлением 41-летнего жителя Тернопольской области. После этого в Daewoo врезался BMW 525, за рулем которого находился 41-летний житель Тернопольщины.

В результате аварии водитель Daewoo получил травмы. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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Тег ДТП, грузовик, столкновение, легковушки, житомирская область, пострадавший

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