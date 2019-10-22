Во Львовской области будут судить полицейского

Патрульный требовал взятку от участника ДТП с целью сокрытия документов

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Во Львовской области будут судить начальника сектора реагирования патрульной полиции, подозреваемого в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от участника ДТП.

Досудебным расследованием установлено, что полицейский требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 65 тыс. гривен. За эти деньги коп обещал не сдавать рапорт о совершении ДТП. Также известно, что сотрудник правоохранительных органов так и не установил истинного виновника аварии.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее на Буковине сотрудник патрульной полиции в Черновицкой области, убегая от водителя, пытается съесть 200 гривен, полученных от водителя в качестве взятки.

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Ранее в Киеве задержали участковых офицеров Оболонского районного управления и оперуполномоченного Соломенского районного управления, которых подозревают в вымогательстве средств у родных задержанной гражданки.

Напомним, в Харьковской области задержали полицейских, которых подозревают в систематическом вымогательстве взяток с якобы пьяных водителей.

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