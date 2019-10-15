"Душевное потрясение и плач": горе-мать рассказала, почему сбежала от больного младенца в Ровно

Как оказалось, у женщины есть еще один трехлетний сын

В Ровенской области полицейские разыскали горе-мать, которая на днях закрыла в комнате своего больного ребенка и ушла. Свои действия 19-летняя уроженка Гощанского района объяснила "сильным душевным волнением из-за постоянного детского плача".

Как оказалось, у женщины есть еще один трехлетний сын, которого 19 сентября поместили в центр социальной реабилитации, а спасенный младенец сейчас находится в реанимации с телесными повреждениями.

"14 октября, около 01:00 медики "скорой" доставили в больницу младенца с видимыми телесными повреждениями. Родила его 18 сентября этого года 19-летняя женщина. Она проживала в Ровно в областном социальном общежитии, поскольку по месту регистрации не было условий для проживания с новорожденным ребенком", – сообщают в полиции.

В ту ночь крики ребенка услышали соседи и обратились к вахтеру, который и открыл дверь комнаты. По предварительному осмотру у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, двустороннюю пневмонию и подозрение на перелом костей основания черепа. Младенца пока дополнительно обследуют врачи.

По фактам злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по статье 166 и части 2 статьи 135 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, семья находится как неблагополучная на учете службы по делам детей, а мать дважды привлекался к административной ответственности за невыполненные родительских обязанностей. Сейчас в отношении злоумышленницы проводятся следственные действия, по результатам которых будет решаться вопрос о сообщении женщине о подозрении.

Напомним, в Ровно женщина оставила новорожденного сына запертым в комнате и вернулась только на следующий день, 14 октября, около 11 часов.

Ранее журналисты "Сегодня" разыскали мужчину, который спас новорожденного , оставленного в сумке под открытым небом на детской площадке в Киеве.

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